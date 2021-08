Tischtennis-Paralympics : Stephanie Grebe aus Heidgraben feiert Auftaktsieg in Tokio

Die 33-Jährige aus Heidgraben setzte sich in ihrer Auftaktpartie mit 3:1 gegen Raisa Tschebanika aus Russland durch. Am Mittag (26. August) folgt Grebes zweites Spiel.

Tokio/Heidgraben | Die Tischtennisspielerin Stephanie Grebe hat einen perfekten Start bei den Paralympics in Tokio hingelegt. Die 33-jährige Grebe setzte sich zum Auftakt mit 3:1 gegen Raisa Tschebanika aus Russland durch. Grebe bewies am Donnerstagmorgen (26. August) in den wichtigen Phasen den Duells Nervenstärke und nutzte den ersten Matchball zum Sieg. Satzverlus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.