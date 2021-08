Abstieg aus der SH-Liga droht : Tennis-Damen des Pinneberger TC empfangen den Tabellenführer

Mannschaftsführerin Anna Schostek wird gegen die TG Düsternbrook von Pauline Hellfritsch vertreten. In der Liga steht das Team noch ohne Punktgewinn da.

Pinneberg | Nein, das Glück hatten die Tennis-Spielerinnen des Pinneberger TC in dieser Sommer-Saison wahrlich nicht auf ihrer Seite. Dem TSV Glinde und TC Meldorf war die Mannschaft um die an Nummer eins gesetzte Katharina Höfner absolut ebenbürtig, beide Spiele gingen jedoch haarscharf mit 4:5 verloren. Die Folge: Nach drei Spieltagen rangieren die PTC-Damen oh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.