Segel-Bundesliga : Flensburger Segel-Club stolz auf Rang drei in der Bundesliga

Krönender Abschluss einer erfolgreichen Saison: Beim Finale der Segel-Bundesliga auf dem Wannsee in Berlin verteidigte die Crew des Flensburger Segel-Club Platz drei in der Gesamtwertung hinter Kiel und Bremen.

Berlin | Sechster und letzter Durchgang der Segel-Bundesliga in Berlin – zum Auftakt bleiben die J/70-Boorte im Hafen des Vereins Seglerhaus am Wannsee an den Stegen vertäut. Am zweiten Tag fegte eine stramme Brise mit mächtigen Böen über das Wasser, nach fünf äußerst anstrengenden Rennen wurden die Wettfahrten abgeblasen. Am Schlusstag dann moderater Wind mit...

