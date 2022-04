Strassenlauf : Tade Kohn gewinnt auch zweites Rennen der Drelsdorfer Laufserie

In der langen Geschichte der Drelsdorfer Winterlaufserie könnte es erstmals einen Geschwistersieg in der Gesamtwertung geben. Vor dem Finale liegen Tade Kohn und Sina Kohn in Führung.

Drelsdorf | Rund 120 Aktive fühlten sich beim zweiten Teil der 42. Nospa-Winterstraßenlaufserie in Drelsdorf wie beim sonst üblichen Januar-Termin. Eine Woche nach dem frühlingshaften Auftakt wurde die Serie mit dem 15-km-Rennen bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt fortgesetzt. Auftaktsieger Tade Kohn baute mit einem erneuten Erfolg seinen Vorsprung in de...

