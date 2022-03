Fussball-Landesliga : TSV Rantrum trifft auf Tabellennachbarn MTV Tellingstedt

Für den TSV Rantrum enden vier Monate Pause in der Fußball-Landesliga mit dem Heimspiel am Sonntag um 14 Uhr gegen den MTV Tellingstedt. Die Gastgeber stehen auf Rang vier, die Dithmarscher sind direkte Verfolger.

Rantrum | Die Landesliga-Fußballer des TSV Rantrum mussten sich lange in Geduld üben. Nach exakt vier Monaten Pause bestreitet der Tabellenvierte (21 Punkte) wieder ein Punktspiel und empfängt am Sonntag um 14 Uhr am Lagedeich den direkten Verfolger MTV Tellingstedt (19 Punkte). Weiterlesen: 3:2 gegen Jübek im letzten Heimspiel 2021 Intensive Vorbereitung...

