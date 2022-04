2. Handball-Bundesliga Frauen : TSV Nord Harrislee bejubelt den 28:25-Heimsieg gegen Herrenberg

Die Handballerinnen des TSV Nord Harrislee haben einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga eingefahren: Die Nordfrauen kämpften die SG H2Ku Herrenberg mit 28:25 (9:7) nieder.

Harrislee | Mit 19:25 Punkten zog das Team von Olaf Rogge in der Tabelle nicht nur an den Gästen, sondern auch am SV Werder Bremen (beide 18:30) vorbei und schob sich auf Rang zehn vor. Ich bin einfach nur froh. „Zuletzt haben wir immer mehr als 30 Gegentore bekommen, heute waren es in der ersten Halbzeit sieben. Dass nach der hohen Niederlage gegen Waibl...

