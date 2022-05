2. Handball-Bundesliga Frauen : TSV Nord Harrislee auf „Klassenfahrt“ an den Niederrhein

Bevor die Saison endet, müssen die Zweitliga-Handballerinnen des TSV Nord Harrislee am Freitag und am Sonnabend noch zwei Auswärtsspiele absolvieren – in Aldekerk und in Kamp-Lintfort am Niederrhein.

Harrislee | Bevor die wohl verdiente Pause beginnt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.