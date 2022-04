Fussball-Oberliga Aufstiegsrunde : TSB Flensburg zu fehlerhaft – 1:2-Niederlage gegen den SV Eichede

1:0 geführt – aber am Ende standen die Oberliga-Fußballer des TSB Flensburg mit leeren Händen da, unterlagen dem weiter ungeschlagenen Tabellenführer SV Eichede nach mäßiger Leistung und zwei Abwehrfehlern noch mit 1:2.

Flensburg | Direkt nach Spielschluss versammelte Hoymar Sörensen, Trainer des Fußball-Oberligisten TSB Flensburg, sein Team zu einem Kreis und schwor es schon auf das Pokalfinale gegen den VfB Lübeck (21. Mai im Manfred-Werner-Stadion) ein: „Kämpferisch war das heute okay, aber jetzt liegen sechs wichtige Wochen vor uns, in denen wir viel arbeiten und uns vor all...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.