Fussball-Oberliga Nord : TSB Flensburg verpflichtet Paul Fröhlich und Cosmo Nitsch

Vor dem Auswärtsspiel am Sonntag bei Inter Türkspor Kiel vermeldet Fußball-Oberligist TSB Flensburg zwei Sommer-Neuzugänge: Paul Matthis Fröhlich (20) kommt vom TSV Altenholz, Cosmo Nitsch (20) vom SC Weiche 08.

Flensburg | Am Sonntag (15 Uhr) absolviert der TSB Flensburg zum Auftakt der Restrunde in der Fußball-Oberliga das Nachholspiel bei Inter Türkspor Kiel. Im Hintergrund laufen derweil die Planungen für die Saison 2022/23. Am Donnerstag gab der TSB die ersten beiden Neuverpflichtungen bekannt. Vom Liga-Rivalen SC Weiche 08 II kommt Abwehrspieler Cosmo Nitsch (20...

