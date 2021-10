Flensburger Stadtwerke-Lauf : Natalie Jachmann und Pascal Dethlefs setzen die sportlichen Akzente

Knapp 600 Aktive rannten in der Herbstsonne um die Wette. Torge Surkus und Sina Jacobsen waren die Schnellsten beim Halbmarathon.

Flensburg | Die Sonne und die Sportler strahlten um die Wette und die gute Laune beim 10. Flensburger Stadtwerke-Lauf steckte fast alle an. Knapp 600 Aktive waren in Flensburg-Engelsby auf den Beinen beim ersten Straßenlauf in der Fördestadt nach Beendigung der Corona-Beschränkungen. Bei der seither bislang größten Laufveranstaltung in der Region übertrafen sich ...

