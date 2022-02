Erfolgreiche Relegation : Sportschützen des SV Olympia 72 bleiben in der 2. Bundesliga

Die Schleswig-Holsteiner behielten im Relegations-Wettkampf in Hannover die Nerven und sicherten sich das Ticket für eine weitere Saison in der 2. Luftgewehr-Bundesliga Nord.

Hannover | „Alles noch einmal gutgegangen, aber so oft brauche ich diese Situation nicht“, sagte ein sichtlich erleichterter Teamchef Thomas Schimmer, nachdem seine Schützlinge das Abstiegsgespenst verscheucht und den Klassenerhalt in der 2. Luftgewehr-Bundesliga geschafft hatten. Nach einem erfolgreichen Auftritt und Platz eins bei der Relegation in Hannover st...

