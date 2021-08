Kreis Pinneberg : Fußball, Baseball und Tischtennis: Alle Sport-Termine im Überblick

Der SV Rugenbergen und Union Tornesch wollen die ersten Punkte in der Fußball-Oberliga. Der TuS Esingen eröffnet die Tischtennis-Saison in der Landesliga Süd.

Kreis Pinneberg | Bei den Fußballern aus dem Kreis Pinneberg ist am Wochenende 27. bis 29. August größtenteils Durchschnaufen angesagt. Gespielt wird nur in der Oberliga Hamburg und bei den Frauen. Doch auch im Baseball, Basketball, Cricket, Tennis und Handball stehen Termin an. Zudem läuten die Spieler des TuS Esingen in der Landesliga-Süd die Tischtennis -Saison 2021...

