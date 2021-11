Fussball-Landesliga Schleswig : TSV Nordmark Satrup baut auf Fan-Unterstützung bei der Husumer SV

Beste Offensive gegen beste Defensive: Die Vorfreude auf das Spitzenspiel der Fußball-Landesliga Schleswig zwischen der Husumer SV und dem TSV Nordmark Satrup am Sonnabend um 14 Uhr wächst.

Satrup | Erster gegen Zweiter – mehr geht nicht. Die Landesliga-Fußballer des TSV Nordmark Satrup treten am Sonnabend (14 Uhr) bei Tabellenführer Husumer SV im Friesenstadion an und setzen dabei auf Fan-Unterstützung. Ein Bus startet um 11.15 Uhr in Satrup und macht um 11.45 Uhr an der Exe in Flensburg einen Zwischenstopp. Im Bus gilt die 3G-Regel. „Ich weiß, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.