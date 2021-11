Fussball-Regionalliga : SC Weiche Flensburg 08 freut sich auf das nächste Topspiel

Freitag, 19.30 Uhr, Flutlicht - das Duell der Rivalen in der Fußball-Regionalliga Nord kann beginnen. Drittliga-Absteiger VfB Lübeck erwartet den SC Weiche Flensburg 08 zum emotionalen Landesderby.

Flensburg | Der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) rührt die Werbetrommel. „Das Duell zwischen dem VfB Lübeck und Weiche Flensburg stellt den Rest der Paarungen doch ein bisschen in den Schatten“, heißt es in der Vorschau auf den Spieltag in der Regionalliga Nord. Und weiter geht’s: „Das Licht geht an im Stadion an der Lohmühle, und es steht an das Schleswig-Hols...

