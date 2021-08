Erster Wettkampf in 2021 : Schwimm-Verband richtet Sprintmeisterschaft im Badepark Elmshorn aus

Es ist das erste offizielle Schwimm-Event in Schleswig-Holstein nach der langen Corona-Pause. Der Elmshorner Cheftrainer Jörg Freyher spricht von einer „Standortbestimmung“.

Elmshorn | Jörg Freyher muss nicht lange überlegen. „Das war am 22. August 2020, an meinem Geburtstag“, antwortet der Cheftrainer des Swim-Teams Stadtwerke Elmshorn auf die Frage, wann der letzte offizielle Wettkampf ausgetragen wurde. Erster Wettkampf seit einem Jahr Knapp zwölf Monate später steht der erste offizielle Schwimm-Wettkampf in Schleswig-Holst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.