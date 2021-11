Fussball-Oberliga Nord : SV Frisia 03 setzt gegen den TSV Kronshagen auf die Heimstärke

Nach sechs Wochen dürfen die Oberliga-Fußballer des SV Frisia 03 Risum-Lindholm mal wieder ein Heimspiel bestreiten - und die Chancen, Punkte zu holen, stehen gegen den Tabellenletzten TSV Kronshagen nicht schlecht.

Risum-Lindholm | Auf den SV Frisia 03 Risum-Lindholm wartet in der Fußball-Oberliga Nord das nächste wichtige Heimspiel. Am Sonntag um 14 Uhr treten die Schützlinge von Bernd Ingwersen und Dennis Peper nach sechs Wochen endlich einmal wieder im heimischen Niko-Nissen-Stadion an, Gegner ist der Tabellenletzte TSV Kronshagen. „Endlich wieder ein Heimspiel“, freut sich P...

