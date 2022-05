Fussball-Oberliga Abstiegsrunde : SV Frisia 03 Risum-Lindholm erlebt ein Debakel in Lübeck

Der SV Frisia 03 Risum-Lindholm hat mit einer 2:6-Niederlage beim FC Dornbreite die Chance verpasst, sich vorzeitig den Klassenerhalt in der Fußball-Oberliga zu sichern. Nun muss am Sonntag in Eutin ein Sieg her.

Lübeck | Das war ein ganz bitterer Himmelfahrts...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.