Fussball : SV Frisia 03 Risum-Lindholm und Husumer SV testen im Derby

Das nordfriesische Top-Duell im Fußball gibt es am Sonntag als Freundschaftsspiel. Oberligist SV Frisia 03 Risum-Lindholm hat den Landesligisten und Kreispokalsieger Husumer SV zu Gast.

Risum-Lindholm | Am Sonntag (14 Uhr) steigt im Niko-Nissen-Stadion das Derby der beiden nordfriesischen Top-Fußballmannschaften, die 2021 gleich zwei Finals um den Kreispokal bestritten haben. Beide gewann die Husumer SV, so dass es am Sonntag für den Gastgeber SV Frisia 03 Risum-Lindholm wohl auch ein wenig um eine Revanche geht. Zweiter Härtetest und eine Persona...

