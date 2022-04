Fussball-Oberliga Abstiegsrunde : SV Frisia 03 Risum-Lindholm gerät immer stärker unter Druck

Nach drei Niederlagen in der Abstiegsrunde stehen die Oberliga-Fußballer des SV Frisia 03 Risum-Lindholm unter Druck. Im Heimspiel am Sonntag gegen Eutin 08 soll nach drei Wochen Zwangspause endlich der erste Sieg her.

