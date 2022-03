Handball-SH-Liga, Frauen : HC Treia/Jübek mit Minikader zum Kantersieg in Sülfeld

Mit nur einer Torhüterin und acht Feldspielerinnen gelingt ein deutlicher 34:24 (18:10)-Erfolg beim Tabellennachbarn.

Sülfeld | Kleiner Kader trumpft groß auf: Die ersatzgeschwächten Handballfrauen des HC Treia/Jübek feierten in der SH-Liga einen in dieser Höhe nicht für möglich gehaltenen 34:24 (18:10)-Erfolg beim Tabellennachbarn SV Sülfeld und schoben sich am Gegner vorbei auf Tabellenplatz sechs vor. Weiterlesen: Gerechte Punkteteilung zwischen HC Treia/Jübek und HSG Ho...

