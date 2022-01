Fußball-Kreisliga : Trainerwechsel bei der SG Süderbrarup/Angeln

Der bisherige Coach Wolfgang Rusch hört aus persönlichen Gründen mit sofortiger Wirkung auf.

Süderbrarup | Eigentlich war ein Trainerwechsel bei der SG Süderbrarup/Angeln, derzeit Tabellenfünfter der Kreisliga, erst am Ende der laufenden Fußballsaison 2021/22 geplant. Coach Wolfgang Rusch, der im Sommer zum Verbandsligisten Schleswig IF wechselt, wollte bei der Spielgemeinschaft bis Ende dieser Spielzeit im Amt bleiben. Familiäre Gründe (u.a. Hausumbau) haben ihn nun aber dazu veranlasst, seinen Trainerjob – in Absprache und im Einvernehmen mit SG-Obmann Christian Laß – vorzeitig abzugeben. „Es stehen im nächsten Vierteljahr so viele Termine an, dass ich mit dem Fußball klar zurückstecken müsste und das will ich nicht. Wenn ich etwas mache, dann ordentlich und nicht nebenbei“, sagt Rusch. Club-Urgesteine als Nachfolger Auf der Suche nach einem Nachfolger ist Christian Laß schnell fündig geworden. Es ist sogar ein Duo, bestehend aus den „Urgesteinen“ des TSV Süderbrarup, Oliver Maltusch und Thorsten Schäfing. Beide spielten früher bei den Gelb-Blauen und waren in späteren Jahren als TSV-Trainer tätig. Nach einer nun längeren sportlichen Pause verspüren sowohl Maltusch als auch Schäfing wieder ein „Kribbeln“ und werden ab sofort als Trainer-Duo fungieren. Sie gaben nicht nur für den Rest der aktuellen, sondern auch für die kommende Spielzeit – egal in welcher Spielklasse – ihre Zusage. ...

