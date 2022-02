Als Ersatz für Hampus Wanne : SG Flensburg-Handewitt verpflichtet Linksaußen August Pedersen

Der 27-jährige Norweger kommt von Drammen HK und unterschrieb einen Zwei-Jahres-Vertrag beim Handball-Bundesligisten.

Flensburg | Schlag auf Schlag: Am Montag verkündete die SG Flensburg-Handewitt den Abschied von Linksaußen Hampus Wanne im Sommer, am Dienstag präsentierte der Handball-Bundesligist prompt dessen Nachfolger. Der Norweger August Pedersen wechselt von Drammen HK an die Flensburger Förde und unterschrieb dort einen Vertrag bis 2024. Der 27-Jährige soll mit dem dänis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.