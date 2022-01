Handball-Bundesliga A-Jugend : SG Flensburg-Handewitt gewinnt 36:32 beim HSV Hamburg

Die A-Jugend der SG Flensburg-Handewitt verteidigte den fünften Rang in ihrer Handball-Bundesliga-Staffel. Sie behielt in einer tempogeladenen Partie mit 36:32 (20:17) beim HSV Hamburg die Oberhand.

Hamburg | „Das war ein wirklich gutes Jugend-Spiel“, bilanzierte SG-Trainer Michael Jacobsen. „Beide Teams zeigten Handball mit viel Tempo, ihnen unterliefen kaum technische Fehler, und sie machten es den Abwehrreihen schwer.“ In der ersten Hälfte war es lange ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Der Rückraum mit Fynn Hasenkamp, Mikael Helmersson und Tim Orzol zeigte seine Qualitäten. Viel Tempo trieb die Aktionen an. Rechtsaußen Tom Lorenzen traf zum 13:11 (23. Minute) und stellte den ersten nennenswerten Vorsprung her. Zur Pause lagen die Gäste erstmals mit drei Toren vorn. Im zweiten Durchgang gelang den HSV-Talenten kein Gleichstand mehr. Sie hofften aber bis in die Schlussphase hinein, bis zum 28:30 (53.), auf eine Wende. „Mit unserer individuellen Stärke hätten wir früher höher führen können“, meinte Michael Jacobsen. „In der Abwehr hätten wir konsequenter zupacken und ein paar Gegentore verhindern können.“ Mit einem 5:1-Lauf besiegelten die SG-Talente den Sieg. Am Sonnabend (14 Uhr) kommt der Tabellenzweite SC DHfK Leipzig in die Wikinghalle. Statistik ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.