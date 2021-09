Fussball-Regionalliga : SC Weiche Flensburg 08 zu Gast bei Phönix Lübeck

Fünf Spiele, nur eine Niederlage - bei den Regionalliga-Fußballern des SC Weiche Flensburg 08 sieht es gut aus. Das ist beim 1. FC Phönix Lübeck, der am Sonnabend (13 Uhr) gegen den SC spielt, noch nicht der Fall.

Flensburg | Sechs Neue, vier Abgänge. So lautet die Transfer-Bilanz beim Fußball-Regionalligisten SC Weiche Flensburg 08 in diesem Sommer. Beim 1. FC Phönix Lübeck, am Sonnabend (13 Uhr) Gegner der Mannschaft von Trainer Thomas Seeliger, sieht das ganz anders aus. Zwölf Spieler gingen, 14 Neue kamen – zuletzt die Abwehrspieler Saibo Marcel Ibraimozu (20), einst f...

