Fussball-Regionalliga Nord : SC Weiche Flensburg 08 will gegen Phönix die Meisterrunde buchen

Ein Sieg noch – dann ist dem SC Weiche Flensburg 08 die Meisterrunde in der Fußball-Regionalliga nicht mehr zu nehmen. Den „Dreier“ will sich der Tabellenzweite am Freitag (19 Uhr) gegen den 1. FC Phönix Lübeck holen.

Flensburg | Phönix? Da war doch was? Das Hinspiel im September gewannen die Flensburger nach 0:1-Rückstand mit 7:1. „Daran denke ich nicht. Mal abgesehen von diesem Spiel waren es gegen Phönix immer enge Geschichten“, sagt Seeliger. Das Punktspiel 2019 gewann der SC Weiche 08 mit 1:0, das Pokalfinale im Juni 2021 mit 2:1 nach Verlängerung. „Es gibt Dinge, die ...

