Fussball-Regionalliga Nord : SC Weiche Flensburg 08 unterliegt dem Hamburger SV II mit 0:1

Der SC Weiche Flensburg 08 hat in der Fußball-Regionalliga ein Spiel verloren, das es um ein Haar nicht gegeben hätte. Die Flensburger unterlagen dem Hamburger SV II, der nicht hatte antreten wollen, mit 0:1 (0:0).

Flensburg | Spiele des SC Weiche Flensburg 08 stehen in dieser Saison unter keinem guten Stern. Die erste Partie wurde wegen Länderspiel-Abstellungen beim HSV abgesagt (und mittlerweile nachgeholt), das Rückspiel aus dem gleichen Grund verlegt. Und fast wäre auch am Donnerstag Abend nicht gespielt worden - der HSV wollte nicht. Es war kalt in Flensburg. Temper...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.