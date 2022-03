Fussball-Regionalliga Nord : SC Weiche Flensburg 08 trägt Heimspiele am Sonnabend aus

Der Spielplan für die Meisterrunde in der Fußball-Regionalliga Nord steht. Der SC Weiche Flensburg 08 wird alle seine fünf Heimspiele sonnabends um 13.30 Uhr austragen, Flutlicht-Partien gibt es nicht.

Flensburg | Die Regionalliga-Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 starten mit einem Heimspiel gegen den VfB Oldenburg in die Meisterrunde der Fußball-Regionalliga Nord. Termin ist Sonnabend, 12. März, um 13.30 Uhr. Das ergab der am Freitag veröffentlichte Spielplan. Die erste Auswärtspartie bestreitet die Mannschaft von Trainer Thomas Seeliger am Sonnabend, 19...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.