Fussball-Regionalliga Nord : SC Weiche Flensburg 08 spielt zum Jahresauftakt beim Heider SV

Ein Punkt fehlt noch zum Erreichen der Meisterrunde in der Regionalliga Nord – den wollen sich die Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 am Sonnabend (14 Uhr) im Derby beim Heider SV mindestens holen.

Flensburg | Sieben Wochen und einen Tag ist es her, dass die Regionalliga-Fußballer des SC Weiche Flensburg 08 ein Pflichtspiel bestritten haben. Am Sonnabend (14 Uhr) steht die erste Liga-Partie des Jahres an, die Mannschaft von Trainer Thomas Seeliger gastiert beim Heider SV. Bis zu 500 Zuschauer zugelassen Nach aktuellem Stand sind bis zu 500 Zuschauer i...

