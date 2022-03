Handball-Oberliga : Rückschlag: Junior-Team der SG unterliegt dem FC St. Pauli

Das Junior-Team der SG Flensburg-Handewitt musste die erste Niederlage in der Aufstiegsrunde zur Handball-Oberliga verdauen. Das Team von Michael Jacobsen unterlag in Glücksburg dem FC St. Pauli mit 26:30 (16:18).

Glücksburg | „Das lag an uns selbst“, monierte SG-Trainer Michael Jacobsen. „Wir starteten gut, dann aber verloren wir Kopf und Einstellung.“ Personelle Probleme Ein paar Baustellen an der Personalfront mussten gelöst werden. Ohne Linkshänder und ohne Edward Hammarberg (Prüfungen in Finnland) musste im Rückraum häufiger umgestellt werden. Nach dem 4:2 (9.) e...

