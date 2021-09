Box-Kampfabend in Hamburg : Freddy Kiwitt gegen den „Schrecklichen“

Am Sonnabend fliegen die Fäuste: Freddy Kiwitt bekommt es beim Box-Kampfabend in Hamburg mit dem Venezolaner Johan Perez (Beiname: "Der Schreckliche") zu tun. Der Kampf ist auf acht Runden angesetzt.

Flensburg | Am Sonnabend steigt Profiboxer Freddy Kiwitt, der zuletzt den Moldawier Octavian Gratii besiegte, wieder in den Ring. Der in Flensburg aufgewachsene Weltergewichtler, der seit kurzem wieder im Norden lebt, trifft im Hamburger Universum-Gym auf Johan Perez (38) aus Venezuela (Spitzname „El Terrible“/der Schreckliche). Für den 31-jährigen Kiwitt ist es ...

