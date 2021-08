Fußball-Landesliga Mitte : Osterrönfelder TSV will Fehlstart vermeiden: Punkte gegen TSV Klausdorf Pflicht

Auch der MTSV Hohenwestedt und der TuS Jevenstedt stehen nach ihren Auftaktniederlagen unter Druck. Der MTSV muss zum TSV Stein, die Jevenstedter sind beim SV Tungendorf gefordert.

Osterrönfeld | Null Punkte aus drei Spielen – die Bilanz des MTSV Hohenwestedt, Osterrönfelder TSV und TuS Jevenstedt hätte zum Auftakt in der Fußball-Landesliga Mitte nicht schlechter ausfallen können. Weiterlesen: 2:3 gegen SVE Comet Kiel – Bittere Auftaktniederlage für TuS Jevenstedt Am 2. Spieltag will es das Trio besser machen und einen kompletten Fehlsta...

