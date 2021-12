Handball-Oberliga, Frauen : Auswärtssieg: Schleswig IF findet über Kampf ins Spiel

Pflicht erledigt: Der Mannschaft von Trainer Andre Wajerski gelingt ein mühevoller 28:26 (13:15)-Erfolg bei Preußen Reinfeld.

Schleswig | Das war ein hartes Stück Arbeit. Dank einer gehörigen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gewannen die Handballfrauen von Schleswig IF ihr Auswärtsspiel bei Preußen Reinfeld mit 28:26 (12:15) und bleiben in der Oberliga-Abstiegsrunde mit nunmehr 4:2 Punkten aussichtsreich im Rennen um den Klassenerhalt. Somit gehen die Rot-Weißen mit einem gut...

