Handball : „Hallenkind“ Maj Nielsen kehrt zurück in die Holmberghalle

Es ist ihr ganz persönliches Heimspiel. Maj Nielsen spielte lange für den TSV Nord Harrislee, am Sonntag kehrt die 19-Jährige mit den HL Buchholz-Rosengarten zum Pokalspiel zurück in die Holmberghalle.

Harrislee | Man kann ihr die Vorfreude anhören. „Endlich spiele ich wieder in der Halle, in der ich groß geworden bin“, sagt Maj Nielsen und strahlt. Das Achtelfinale im DHB-Pokal am Sonntag um 15.30 Uhr in der Holmberghalle beim TSV Nord Harrislee ist für die 19-Jährige, die beim Bundesligisten HL Buchholz-Rosengarten spielt, ein Heimspiel. Es wird ein Duell a...

