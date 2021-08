Fußball-Landesliga : MTSV Hohenwestedt erwartet zum Auftakt den „FC Bayern“ der Liga

Die Kochanski-Elf steht gegen den FC Kilia Kiel trotz Heimrecht vor einer hohen Hürde. Auch der TuS Rotenhof, der BTSV und der TuS Jevenstedt dürfen am 1. Spieltag vor eigenen Fans ran.

Rendsburg | Das Warten hat ein Ende, am Sonnabend starten die Landesliga-Fußballer nach langer Pause in die Spielzeit 2021/22. Eine höhere Hürde hätte der Spielplangestalter in der Mitte-Staffel dem MTSV Hohenwestedt zum Auftakt allerdings nicht bescheren können. Mit dem FC Kilia Kiel kommt der Topfavorit auf die Meisterschaft auf den Sportplatz Wilhelmshöh. W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.