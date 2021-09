Boxen : Landesmeisterschaft der Amateurboxer in Schleswig

In Schleswig fliegen am Wochenende die Fäuste bei der Amateurbox-Landesmeisterschaft in der Sporthalle der Bruno-Lorenzen-Schule. Für die Titelkämpf liegen 90 Meldungen vor.

Schleswig | In Schleswig werden am Wochenende die Fäuste fliegen. Die Sporthalle der Bruno-Lorenzen-Schule ist erneut Schauplatz der Landesmeisterschaften im olympischen Amateurboxen. Als Ausrichter – wie letztmals im Jahr 2019 – fungiert die rührige Boxsparte von Schleswig 06. Um Titel gekämpft wird in allen Jugendklasse und in der Elite (Erwachsene), bislang li...

