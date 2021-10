Fussball-Landesliga : TSV Friedrichsberg-Busdorf muss sich mit einem Punkt begnügen

Die Mannschaft von Trainer „Icke“ Woting kommt vor eigenem Publikum zu einem 2:2 (2:2) gegen IF Stern Flensburg.

Schleswig | Kurze Siegesserie gerissen: Allzu gern hätte der Fußball-Landesligist TSV Friedrichsberg-Busdorf im Heimspiel gegen IF Stern Flensburg den dritten Sieg in Folge gefeiert, doch am Ende munterer 90 Minuten musste sich die Mannschaft von Trainer „Icke“ Woting mit einer leistungsgerechten 2:2 (2:2)-Punkteteilung begnügen. Das Gäste-Team um Trainer Thomas ...

