Fussball-Landesliga : Spannung im Abstiegskampf: Collegia Jübek und TSV Kropp müssen liefern

Beide gefährdete Mannschaften stehen am vorletzten Spieltag in Heimspielen unter Erfolgsdruck. In der Verbandsliga könnte Schleswig IF am Sonntag sein Meisterstück machen.

Jübek/Kropp | Für drei der fünf hiesigen Landesliga-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.