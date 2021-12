Sport–Club Itzehoe : Sechs Itzehoer bei Deutschen Crosslauf–Meisterschaften

Sechs Itzehoer Athleten starteten am Sonnabend (18. Dezember) bei den Deutschen Meisterschaften im Crosslauf und konnten sich über zwei Top 20 Platzierungen freuen.

Sonsbeck | Nach der sehr erfolgreichen Teilnahme an den Landesmeisterschaften im Crosslauf ging es nur eine Woche später (18. Dezember) für sechs Athleten des Sport–Club Itzehoes zu den Deutschen Crosslauf Meisterschaften in Sonsbeck (Nordrhein-Westfalen). Dass es dort keinen erneuten Medaillenregen geben würde, war dabei von vornherein klar. Aber am Ende durfte...

