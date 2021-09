Handball-Vorbereitungsturnier : In zwei Sporthallen: Die HSG Elbvororte lädt zum Elbe-Lüchau-Cup

Die Spielgemeinschaft richtet am Sonnabend (4. September) in der Halle an der Wedeler Bergstraße und der Willhöden-Halle in Hamburg-Blankenese eine Veranstaltung mit zehn Teams aus.

Wedel | Die Handball-Abteilungen der Vereine aus zwei Bundesländern, nämlich die SV Blankenese und der Rissener SV aus Hamburg sowie der Wedeler TSV aus Schleswig-Holstein, bilden die HSG Elbvororte. Passend dazu findet auch das Vorbereitungsturnier der Spielgemeinschaft um den „Elbe-Lüchau-Cup“ am Sonnabend (4. September) in zwei Sporthallen in den beiden Bu...

