Auszeichnung für TSB-Geschäftsführerin : Imke Blossei Landessiegerin bei „Gesichter für ein gesundes Miteinander“

„Ich freue mich riesig“, sagt Imke Blossei. Die Geschäftsführerin des TSB Flensburg ist von Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg für ein Projekt zur sportlichen Betätigung von Kindern und Kleinkindern geehrt worden.

Flensburg | „Gesichter für ein gesundes Miteinander“: Unter diesem Motto haben bundesweit mehr als 200 Projekte und Einzelpersonen an einem Wettbewerb für besonderes Gesundheits-Engagement in Corona-Zeiten teilgenommen. In Schleswig-Holstein gewann Imke Blossei aus Flensburg mit ihrer Initiative „TSB-Minis“ den Landeswettbewerb 2021. Platz zwei ging an Roland Tri...

