Fussball-Landesliga Schleswig : Husumer SV und TSV Rantrum streben Heimsiege an

In der Fußball-Landesliga will die Husumer SV die Tabellenführung im Heimspiel gegen die SG Geest 05 am Sonnabend verteidigen. Tags darauf strebt der TSV Rantrum gegen Stern Flensburg den ersten Sieg des Jahres an.

Husum/Rantrum | Nach der Rückkehr an die Tabellenspitze in der Fußball-Landesliga geht die Husumer SV als großer Favorit in die Partie gegen Kellerkind SG Geest 05. Der TSV Rantrum will nach der Heimniederlage gegen MTV Tellingstedt (1:3) mit dem ersten sieg des Jahres über den unmittelbaren Tabellennachbarn Stern Flensburg in die Erfolgsspur finden. Weiterlesen: ...

