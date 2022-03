Fussball-Landesliga Schleswig : Husumer SV strebt Heimsieg an -TSV Rantrum gegen Stern abgesagt

In der Fußball-Landesliga will die Husumer SV die Tabellenführung im Heimspiel gegen die SG Geest 05 am Sonnabend verteidigen. Das Sonntagspiel TSV Rantrum gegen Stern Flensburg wurde am Freitag abgesagt.

Husum/Rantrum | Nach der Rückkehr an die Tabellenspitze in der Fußball-Landesliga geht die Husumer SV am Sonnabend um 14 Uhr als großer Favorit in die Partie gegen Kellerkind SG Geest 05. Der TSV Rantrum muss eine Zwangspause einlegen. Das für Sonntag vorgesehene Heimspiel gegen Stern Flensburg fällt wegen Corona-Fällen bei den Gästen aus. Weiterlesen: Husum...

