Fussball-Kreispokal : Husumer SV schlägt TSV Rantrum im Halbfinale

Rantrum | Die Husumer SV ist nach einem packenden Derby erneut in das Finale des Fußball-Kreispokals eingezogen. Die Stormstädter gewannen am Mittwoch das Duell der Landesligisten beim TSV Rantrum mit 2:1 (1:1/0:0) nach Verlängerung. Mats Timm Kosuck (39.) hatte die Gäste in Führung gebracht, Marvin Theede (54.) für die Gastgeber ausgeglichen. Den Husumer Siegt...

