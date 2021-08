Schülp bei Rendsburg : Hochkarätig besetztes Dressur-Turnier im Reitsportzentrum „Am Moltkestein“

Markus Waterhus, Karin Lührs, Karin Winter-Polac, Vera Fürst, Falk Stankus – auf der Starterliste für die verschiedenen Prüfungen stehen viele klangvolle Namen. Höhepunkt ist am Sonntag der Moltkestein Kurz-Grand-Prix.

Schülp bei Rendsburg | Wer Nadja Kötter in diesen Tagen sprechen will, der muss schon einen günstigen Augenblick erwischen. Kötter ist rund um die Uhr im Einsatz, hat alle Hände voll zu tun. Das Reitsportzentrum „Am Moltkestein“ in Schülp bei Rendsburg, das sie am 1. Mai 2020 mit ihrem Mann Ronald übernommen hat, muss für das am Freitag beginnende Dressur-Turnier hergericht...

