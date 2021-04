Eishockey : Henry Thom kehrt in den Norden zurück

Henry Thom übernimmt ab der nächsten Saison den Eishockey-Oberligisten Hamburg Crocodiles als Trainer.

Timmendorfer Strand | In Hamburg wird Henry Thom auf einige Bekannte aus früheren Timmendorfer Zeiten treffen. Die Verpflichtung machte der Hamburger Geschäftsführer und Sportdirektor Sven Gösch perfekt. Gösch war selbst viele Jahre Spieler und Trainer in Timmendorfer Strand. Der 50-jährige Thom spielte von 1993 bis 1995 für den damaligen ETC und kehrte im Jahr 20...

