2. Handball-Bundesliga Frauen : Nordfrauen gegen Ketsch auf „Bärenjagd“

Endlich wieder ein Heimspiel für die Zweitliga-Handballerinnen des TSV Nord Harrislee. Die Nordfrauen bekommen es am Sonnabend (17.30 Uhr) mit Erstliga-Absteiger Kurpfalz Bären zu tun.

Harrislee | Es hätte so schön werden können. Alle Spielerinnen (außer den länger Verletzten) waren beim Training, boten sich an für einen Einsatz. „Da herrschte gesunder Konkurrenzkampf“, hatte Trainer Olaf Rogge beobachtet. Dann kam die kurzfristige Absage des Spiels in Bremen und bei den Zweitliga-Handballerinnen des TSV Nord Harrislee herrschte Frust. In de...

