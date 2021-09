3. Handball-Liga der Frauen : Klares Saisonziel: Personell runderneuerte HG OKT will Abstiegsrunde vermeiden

Die erste Bewährungsprobe steht dem Team von Trainer Sebastian Schräbler zum Saisonstart bei den Sportfreunden Vechta bevor. Anwurf ist am Sonnabend um 17.30 Uhr.

Owschlag | Mit einem 16 Frauen großen Kader starten die Drittliga-Handballerinnen der HG OKT am Sonnabend mit dem Spiel bei den SFN Vechta (Anwurf 17.30 Uhr) in eine Spielzeit, von der jeder hofft, dass sie von Anfang bis Ende durchgezogen wird. „Ich hoffe, es wird nicht die zweite Saison, die abgebrochen wird. Die Mädels wollen Wettkampf, wollen das Feeling. No...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.