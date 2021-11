3. Liga Männer : DHK-Handballer sind vor Duell mit Topfavorit Potsdam gelassen

Bob Hanning zu Gast in Flensburg: Der ehemalige DHB-Vizepräsident ist Trainer der Drittliga-Handballer des 1. VfL Potsdam, die am Sonnabend um 17 Uhr ihre Tabellenführung bei DHK Flensburg verteidigen wollen.

Flensburg | DHK Flensburg steht in der 3. Handball-Liga Nord mit 6:12 Punkten auf dem zehnten und vorletzten Rang, der Rückstand auf die viertplatzierten Mecklenburger Stiere Schwerin (8:8) beträgt aber gerade einmal zwei Zähler. „Ich schaue nicht so viel auf die Tabelle“, sagt DHK-Trainer Kai Nielsen. Dass mit dem 1. VfL Potsdam am Sonnabend (17 Uhr), der Topfav...

