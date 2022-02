Handball-Oberliga, Frauen : Sieg und Niederlage für Schleswig IF

Zwei Spiele, zwei Punkte: Die Schleswigerinnen verlieren in der Abstiegsrunde das Topspiel in Bredstedt und gewinnen einen Tag später in Norderstedt.

Schleswig | Gemischte Bilanz nach einer Wochenend-Doppelschicht: Die Handballfrauen von Schleswig IF mussten sich im Topspiel der Oberliga-Abstiegsrunde dem Spitzenreiter Bredstedter TSV mit 20:24 geschlagen geben, festigten aber 24 Stunden später mit einem 27:25 bei HT Norderstedt ihren zweiten Platz. Bredstedter TSV – Schleswig IF 24:20 (12:9) „Wir haben ...

