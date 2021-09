Handball-Oberliga, Frauen : Schleswig IF gelingt Heimpremiere

Im ersten Auftritt vor eigenem Publikum kamen die Schleswigerinnen zu einem 31:21 (14:119-Sieg gegen die HSG Fona.

Schleswig | Das ist richtig gut gelaufen.“ Mit einem breiten Lächeln und lobenden Worten quittierte Trainer Andre Wajerski den ersten Heimauftritt seiner Handballerinnen in der Oberliga. Mit 31:21 (14:11) besiegte Schleswig IF die HSG Fockbek/Nübbel/Alt Duvenstedt (Fona) und verbuchte am zweiten Spieltag die ersten beiden Punkte in dieser Saison. Geschlossene ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.